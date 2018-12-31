Алиса Салтыкова перепела песню - хит, исполняемый ее мамой Ириной Салтыковой
31 декабря 2018, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Ирина Салтыкова постоянно восхищается своей дочерью Алисой и выкладывает видео в Инстаграм. Алиса Салтыкова училась в Англии, но недавно вернулась в Россию. Вероятно, девушка унаследовала талант и красоту своих родителей - певицы Ирины Салтыковой и певца Виктора Салтыкова.
Алиса не только поет, но и сама сочиняет музыку. Чем гордится ее звездная мама. А недавно Ирина опубликовала видео, как дочь перепела ее песню. "Серые глаза" в исполнении Ирины Салтыковой любят ее многочисленные поклонники. В исполнении Алисы это звучит так:
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Ирина Салтыкова считает свою дочь гением.
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