Анжелика Варум и Леонид Агутин проведут новогоднюю ночь не вместе

Музыкант Леонид Агутин и его супруга певица Анжелика Варум проведут новогоднюю ночь не вместе. Пара считается одной из самых крепких в российском шоу бизнесе. По признанию Анжелики, она стала мудрее. И если раньше она ревновала мужа ко всем подряд женщинам абсолютно без причины, то теперь успокоилась.

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А поклонниц у артиста Леонида Агутина предостаточно. Теперь Варум считает, что это даже хорошо, если на мужчину обращают внимание женщины. И будет странно, если девушку перестанут смотреть на него. "Если мой мужчина не «гарцует», я поведу его ко врачу!" — высказалась Анжелика Варум в программе "Международная пилорама", которую ведет Тигран Кеосаян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анжелика Варум (@avarum)30 Дек 2018 в 3:11 PST

В новогоднюю ночь популярный певец будет работать. Анжелика - отдохнет дома. В уходящем году Агутин отметил 50-летие. Супруга сделала ему шикарный подарок - автомобиль. Леонид же ответит еще более щедрым подарком. Анжелике в 2019 году исполнится 50. И у нее появится новый дом.