Лиза и Гарри Галкины попросили Деда Мороза, чтобы не было войн и вранья

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина направили свое самое главное пожелание Деду Морозу. Лиза и Гарри Галкины попросили главного волшебника нашей страны, чтобы в мире не было войн и вранья.

Алла Борисовна опубликовала на своей страничке снимок с детьми, одетыми в нярядные шубки. Кадр примадонна подписала сама, попросив от имени сына и дочери, а также ребят всей России, избавить мир от боевых действий, лжи и гордыни. Как сообщает teleprogramma.pro, артистка также написала, что для всех малышей важно, чтобы рядом были мама и папа, а вокруг – мир.

Поклонники Пугачевой написали множество комплиментов под фотографией Лизы и Гарри, отметив, что девочка похожа на свою звездную маму, а мальчик – на артистичного папу.