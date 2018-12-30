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Возлюбленная Евгения Петросяна мечтает родить ребенка

Татьяна Брухунова раскритиковала видео, на котором она с животом

30 декабря 2018, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Возлюбленная Евгения Петросяна мечтает родить ребенка
фото: globallookpress.com

Из интервью Татьяны Брухуновой стало известно, что она неравнодушно относится к юмористу, своему директору Евгению Петросяну. В этом году новость о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко стала топовой в "Яндексе".

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В сети появились слухи о новой возлюбленной Петросяна, якобы девушка, которая моложе юмориста на 42 года, беременна. В сети попало видео, на котором у Татьяны заметен живот.

Только спустя месяцы Брухунова рассказала свою правду. Девушка уверяет, что детей у нее пока нет,  и она сейчас не в положении. Она даже продемонстрировала свою фигуру. 30-летняя Татьяна считает, что предназначение каждой женщины - стать мамой. И она очень мечтает быть мамой и уверена - родит ребенка.

Видеозапись, как она идет с Петросяном по улице и из-под распахнутого пальто виден беременный животик, Татьяна назвала отредактированной. По ее словам, специалисты смотрели это видео и подтвердили монтаж.

У Евгения Петросяна есть единственная дочь и два внука. По словам Буруновой, 51-летняя дочь юмориста после его развода приняла сторону его бывшей жены Елены Степаненко. Новая муза в программе Дмитрия Борисова рассказала, что призывает Евгения Вагановича самому пытаться примириться с дочерью, так как в силу возраста он должен быть мудрее. Но он в ноябре не поздравил дочь с днем рождения.

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