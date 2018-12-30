Борисов вынудил Татьяну признаться, любит ли она Петросяна

Телеведущий Дмитрий Борисов вынудил Татьяну Брухунову признаться, любит ли она Евгения Петросяна.

Общественность узнала имя этой 30-летней девушки в связи с разводом юмориста с супругой Еленой Степаненко. После того, как артистка эстрады подала иск в суд на раздел имущества и развод, в СМИ пошли слухи - у Петросяна роман с его личной помощницей Татьяной. Татьяна, из-за кого Петросян и Степаненко развелись, носит обручальное кольцо?

Пару развели в ноябре. Имущество еще не поделено. Все это время Татьяна Брухунова не давала никаких интервью. И вот на Первом канале наконец прозвучали откровения девушки. Теперь понято - Татьяна и Евгений Ваганович - пара. Но предложение девушке юморист не делал.

Татьяна Брухунова работает с юмористом Евгением Петросяном 12 лет. А вообще сначала она начала вести официальный сайт Елены Степаненко. Актриса, понимая что приехавшей из Тулы студентке в Москве жить тяжело, разрешила Татьяне пожить в ее квартире почти бесплатно, девушка платила только за квартиру.

Потом Брухунова стала работать помощницей директора Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна. Когда директор умер, юморист уговорил девушку стать директором.

По признанию Тани, если Петросян очень заботливо и вежливо к ней относился, то Елена Степаненко частенько повышала на нее голос. Брухунова долго терпела, а потом предупредила Петросяна, что работать с его женой не сможет. Юморист оставил ее только своим директором.

Бурхунова рассказала в интервью Дмитрию Борисову, что с самого начала не чувствовала, что у Петросяна есть семья, он представлялся ей одиноким человеком, который нуждается в заботе. По словам девушки, когда она только начала работать в театре, Петросян по нескольку раз в день спрашивал, ела ли она. Но, как заметила Бурхунова, сам был абсолютно беспомощным в быту.

Елена Степаненко сама предложила Тане сопровождать тогда еще своего мужа на гастроли. Бурхуновой Петросян нравился как очень интересный человек. Она не влюбилась в него, как это бывает у молодых людей.

Дмитрий Борисов настойчиво выпытавал у Тани, любит ли она Евгения Петросяна. На что она ответила: "А кто не любит Петросян". Телеведущий задал наводящий вопрос о любви. И Татьяна ответила, что в какой момент поняла, что не представляет себе жизни без этого человека. А если люди не могут жить друг без друга - это любовь?