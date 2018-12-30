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Певица Нюша показала идеальные ноги и тонкую талию после родов

30 декабря 2018, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Нюша показала идеальные ноги и тонкую талию после родов
фото: globallookpress.com

Известная российская певица Нюша, которая стала матерью в начале ноября, продемонстрировала идеальные ноги и тонкую талию. Фигура артистки на сегодняшнем снимке выглядит просто великолепно.

Певица Нюша впервые стала матерью

Певица Нюша впервые стала матерью

На фото Нюша запечатлена лежащей на шезлонге на фоне моря. Знаменитость выбрала для пляжа слитный купальник леопардовой расцветки. На снимке отчетливо видны длинные стройные ноги певицы, а также ее узкая талия.

Поклонники были поражены тем, что Нюше удалось прийти в форму меньше чем за два месяца после родов. Очевидно, артистка очень следит за собой, но пока она не раскрывает всех секретов своей идеальной фигуры. Вероятно, в скором времени молодая мать поделится с поклонниками своими методами похудения.

 
 
 
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Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)29 Дек 2018 в 10:06 PST

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