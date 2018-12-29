Как изменилась жизнь Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина после признания о раке

Солист группы "Дюна" Виктор Рыбин и его супруга певица Наталья Сенчукова рассказали, как изменилась их жизнь после публичного признания в том, что у них был диагностирован рак. Закулисье веселой жизни

Звездное семейство два месяца назад призналось, что минувшим летом онкологи поставили каждому из них диагноз — рак кожи. Супруги прошли серьезный курс лечения. У Натальи был рак кожи на ноге, у Виктора — на лице. После лечения у главы семейства на лице остался шрам. У Наташи ранка еще не совсем зажила.

В новой программе "Секрет на миллион" супруги рассказали, что к ним сейчас обращаются люди за помощью. И Наталья делится всем, что знает об этом заболевании. "Наташа сидит и переписывается с людьми, которые попросили помощи. Она их состыковывала, говорила, куда направиться, давала советы с помощью нашего доктора", - рассказал в программе Виктор Рыбин.

Артисты уверены, что сделали правильно, рассказав публично об онкологии. А вот из коллег им никто даже не позвонил...

Одна из ярких пар в нашем шоу-бизнесе в начале декабря побывала в редакции "Аргументов недели". Рыбин и Сенчукова откровенно ответили на все вопросы.