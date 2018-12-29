Константин Богомолов отдыхает в Европе с бывшей женой и дочкой Аней

Режиссер Константин Богомолов отдыхает в Европе вместе с бывшей женой актрисой Дарьей Мороз и их дочкой Анной. Богомолову приписывают романтические отношения с телеведущей Ксения Собчак.

Хотите верьте, хотите нет, но режиссер несколько дней назад опубликовал в Инстаграм фото с Анечкой из московского аэропорта. Но иногда он возвращается в Москву - работа требует. Но снова возвращается в Берлин к дочке, как две капли воды похожей на него.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)23 Дек 2018 в 2:40 PST

Бывшая супруга Богомолова Дарья Мороз тоже не скрывает, что отдыхает сейчас в Берлине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от d_moroz (@d_moroz)27 Дек 2018 в 6:53 PST

Дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова учится в Москве в немецкой школе и может говорить на немецком.

Константин Богомолов попал "под обстрел" журналистов после того, как пошли слух о его романе с Ксенией Собчак. Якобы, из-за нее он даже развелся с Дарьей. Но это не так.

Собчак продемонстрировала новую стрижку. Говорят, женщины меняют прическу, когда в их жизни происходит что-то важное.