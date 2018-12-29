Константин Богомолов отдыхает в Европе с бывшей женой и дочкой Аней
29 декабря 2018, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]
Режиссер Константин Богомолов отдыхает в Европе вместе с бывшей женой актрисой Дарьей Мороз и их дочкой Анной. Богомолову приписывают романтические отношения с телеведущей Ксения Собчак.
Хотите верьте, хотите нет, но режиссер несколько дней назад опубликовал в Инстаграм фото с Анечкой из московского аэропорта. Но иногда он возвращается в Москву - работа требует. Но снова возвращается в Берлин к дочке, как две капли воды похожей на него.
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Бывшая супруга Богомолова Дарья Мороз тоже не скрывает, что отдыхает сейчас в Берлине.
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Дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова учится в Москве в немецкой школе и может говорить на немецком.
Константин Богомолов попал "под обстрел" журналистов после того, как пошли слух о его романе с Ксенией Собчак. Якобы, из-за нее он даже развелся с Дарьей. Но это не так.
Собчак продемонстрировала новую стрижку. Говорят, женщины меняют прическу, когда в их жизни происходит что-то важное.
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