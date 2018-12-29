Жена Александра Малинина Эмма возбудила сеть фотографиями в пляжных нарядах

Поклонники певца Александра Малинина считают его жену Эмму настоящей красавицей. 56-летняя мама троих взрослых детей выглядит как девочка, ее можно принять за старшую сестру дочери Устиньи.

Вместе с детьми и женой артист отдыхает сейчас на Мальдивах. Мальдивы - излюбленное место отдыха российских звезд. Вероятно, там можно не встретиться с соотечественниками, спокойно расслабиться.

Красавица жена Александра Малинина размещает в Instagram с отдыха на райском острове. Малинины отдыхают на полную катушку: плавают,

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr.med.Emma Malinina (@doktoremmamalinina)26 Дек 2018 в 3:55 PST

катаются на лодке, ходят на вечеринки и дискотеки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr.med.Emma Malinina (@doktoremmamalinina)27 Дек 2018 в 9:19 PST

Эмма Малинина тщательно следит за своей фигурой, бегает даже во время отдыха. И за красивую фигуру получила комплименты от подписчиков: "Очень красивая фигура", "Грациозна. как лань!"