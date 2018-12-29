Жена Александра Малинина Эмма возбудила сеть фотографиями в пляжных нарядах
29 декабря 2018, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники певца Александра Малинина считают его жену Эмму настоящей красавицей. 56-летняя мама троих взрослых детей выглядит как девочка, ее можно принять за старшую сестру дочери Устиньи.
Вместе с детьми и женой артист отдыхает сейчас на Мальдивах. Мальдивы - излюбленное место отдыха российских звезд. Вероятно, там можно не встретиться с соотечественниками, спокойно расслабиться.
Красавица жена Александра Малинина размещает в Instagram с отдыха на райском острове. Малинины отдыхают на полную катушку: плавают,
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катаются на лодке, ходят на вечеринки и дискотеки.
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Эмма Малинина тщательно следит за своей фигурой, бегает даже во время отдыха. И за красивую фигуру получила комплименты от подписчиков: "Очень красивая фигура", "Грациозна. как лань!"
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