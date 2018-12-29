Россия станет страной брошенных мужчин?

Российская актриса театра и кино, получившая широкую известность на телевидении благодаря сериалам "Грач", "Остров" и "Полицейский с Рублевки", режиссер Ирина Вилкова, о мужчинах, женщинах и России.

Проект Rutube "Бар "На грудь", срежиссированный Ириной Вилковой, получил главную награду в категории веб-сериалы первой российской премии в области отечественной веб-индустрии.

Это сериал о том, как вновь обремененные насущными проблемами жители Санкт-Петербурга приходят в ставший родным бар утолить свою тоску и обсудить воображаемую безнадежность бытия.

- Одна из героинь говорит, что Россия - это страна брошенных красивых женщин…

- Это чисто демографический фактор. Мужчин в России меньше, и от этого женщины у нас страдают. Но в последнее время стала происходить гендерная революция...