Маколей Калкин решил сменить имя

Звезда фильма "Один дома" Маколей Карсон Калкин сообщил о намерении сменить второе имя и попросил фанатов помочь ему с этим. Теперь актёра будут звать "Маколей Маколей Калкин Калкин".

Актёр решил сменить второе имя и запустил в сети голосование по выбору нового, сообщает Фонтанка. "Даже не могу вспомнить своё второе имя: Ларри? Апельсин? Поэтому я и попросил всех прислать несколько вариантов получше", - пояснил Калкин в своём Twitter.

Вариантов поступило много. Среди них были "Рекламный трюк", "Акулья неделя" или даже имя Киеран, которое носит младший брат Калкина. И всё же большее количество голосов набрало само имя актёра. "С Рождеством меня! В 2019 году мое новое имя официально — Маколей Маколей Калкин Калкин", - написал актёр, подводя итоги голосования.