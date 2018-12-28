Проскурякова и Николаев растрогали сеть фото дочки на новогоднем утреннике
28 декабря 2018, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]
Звездная пара Игорь Николаев и Юлия Проскурякова опубликовала фото своей дочки Вероники на новогоднем утреннике. Музыкант и певица водят трехлетнюю дочь в детский клуб, там и прошел утренник.
Ника наряжена во все белое, как снежинка. У малышки белое платьице, белые колготки, белые туфельки. "Папина принцесса", - заметили поклонники пары и добавили: "Папа аж на колени встал!"
Юлия Проскурякова отметила, что запечатлела на фото трогательный момент - первый утренники в жизни дочки Ники.
В комментариях пишут, что дочка похожа на папу.
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Это же фото опубликовано и в Инстаграм Николаева. "Станцевали танец, прочитали стихи и теперь ждём комплиментов и подарков от Деда Мороза!" - рассказал музыкант.