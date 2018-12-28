Проскурякова и Николаев растрогали сеть фото дочки на новогоднем утреннике

Звездная пара Игорь Николаев и Юлия Проскурякова опубликовала фото своей дочки Вероники на новогоднем утреннике. Музыкант и певица водят трехлетнюю дочь в детский клуб, там и прошел утренник.

Ника наряжена во все белое, как снежинка. У малышки белое платьице, белые колготки, белые туфельки. "Папина принцесса", - заметили поклонники пары и добавили: "Папа аж на колени встал!"

Юлия Проскурякова отметила, что запечатлела на фото трогательный момент - первый утренники в жизни дочки Ники.

В комментариях пишут, что дочка похожа на папу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)15 Дек 2018 в 3:51 PST

Это же фото опубликовано и в Инстаграм Николаева. "Станцевали танец, прочитали стихи и теперь ждём комплиментов и подарков от Деда Мороза!" - рассказал музыкант.