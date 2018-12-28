Джонни Депп в образе пирата навестил онкобольных детей

Джонни Депп навестил больных раком парижских детей. Американский актёр и музыкант посетил онкологический центр в образе одного из своих самых узнаваемых персонажей - капитана Джека Воробья.

Депп пришёл в педиатрическое отделение специализирующегося на борьбе с раком институт Кюри, сообщает Мир24. В своём знаменитом образе актер поздравил с праздниками онкобольных детей, их родителей и персонал больницы.

Подобный жест далеко не единственный в жизни актёра. Он доллгое время занимается благотворительностью и тесно сотрудничает с одним из международных фондов, который помогает исполнять желания смертельно больных детей. В костюме звёздного пирата Джонни Депп уже не в первый раз посещает маленьких пациентов в различных уголках мира.