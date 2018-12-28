Волочкова украсила ёлку носками своего мужчины.

Анастасия Волочкова вновь обсуждается среди поклонников благодаря выложенному в Instagram фото своей новогодней ёлки. Ажиотаж вызвало украшение символа предстоящего праздника - балерина повесила на ель носки!



На фотографии Волочкова сидит возле новогодней ёлки, где среди обычных шариков и гирлянд висят носки избранника балерины, Чтобы никто не пропустил такое неординарное украшение, Волочкова на снимке даже обвела их маркером. А в подписи к фото Анастасия посоветовала всем дарить друг другу носки. "Лучшими новогодними и рождественскими подарками в этом году будут именно носки", - поделилась Анастасия Волочкова своими мыслями с народом.

Конечно, пользователи соцсети не смогли пройти мимо такого повода для обсуждения. На балерину тут же посыпались различные комментарии. Причём среди отметившихся оказались как недоброжелатели Волочковой, так и те, кто поддержал её декор.