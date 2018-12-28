Татьяна Друбич прокомментировала заявление певицы Славы о благотворительности

Популярная певица Слава записала видеообращение, выложив его в свой Instagram. Она высказалась по поводу демонстрируемых на телевидении роликов, где россиян просят перевести деньги на помощь нуждающимся.

"Если вы хотите помочь – помогайте тихо. Это не благотворительность – это тварительность", - отмечает певица. Слава заявила, что заниматься этим должно государство, так как "сережки жен представителей правительства стоят столько же сколько и аппарат МРТ". Она удивляется, как хватает совести устраивать подобные благотворительные акции.

Актриса Татьяна Друбич в интервью "Взгляду" высказала мнение, что благотворительность является особой темой, на которую у каждого своя реакция. Сопредседатель попечительского совета благотворительного фонда "Вера" отметила, что во всех странах "благотворители берут на себя функции государства". В сборе денег для детей на федеральных каналах Друбич видит "неравнодушие и реальную поддержку тем, кто в ней нуждается".