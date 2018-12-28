Леди Гага: Актерская карьера была моей главной мечтой!

Знаменитая певица Леди Гага сыграла главную женскую роль в картине "Звезда родилась" и уже получила номинацию на престижный "Золотой Глобус", ей также пророчат и номинацию на "Оскар". Я встретился и побеседовал с Леди Гагой в Лос-Анджелесе.

- Легко ли вы согласились сниматься у режиссёра-дебютанта, которым являлся Брэдли Купер?

- Да, конечно. Когда Брэдли пригласил меня участвовать в картине "Звезда родилась" и в качестве актрисы, и в качестве певицы - я поняла, что он очень верит в меня. Мы пообещали друг другу, что Брэдли будет помогать мне в актёрском мастерстве, а я ему - в занятиях музыкой. Но как только я услышала его пение, я сразу я поняла, что в особой помощи он не нуждается.

- Как вы готовились к роли Элли?

- Я уже несколько раз снималась в кино и на телевидении и понимаю, что такая роль, как Элли в "Звезда родилась" - это редкий подарок. Поэтому я была полна решимости сыграть ее с полной самоотдачей. Элли безумна влюблена в своего избранника, но одновременно и полностью поглощена музыкальной карьерой и поиском себя. Играть эту героиню была чрезвычайно сложно и работа над этим фильмом сильно изменила меня.

- Брэдли Купер не только выступил режиссёром картины, но и сыграл главную мужскую роль.

- Брэдли буквально перевоплотился в Джексона! Для меня было счастьем, к примеру, играть с ним сцены, в которых наши герои вместе создают песню и исполняют ее. Джексон и Элли становятся в этот момент единым целым. Брэдли Куперу удалось невозможное: он совместил успешную работу над режиссёрским дебютом с виртуозной актёрской игрой и прекрасным исполнением песен!

- Планируете ли вы теперь больше времени уделять киносъёмкам, а не музыке?

- Честно говоря, моей первой и главной детской мечтой была актёрская карьера. Да, у меня многое получилось в шоу-бизнесе, но в кино я только начинаю свой путь. Я искренне верю, что фильм "Звезда родилась" откроет передо мной новые горизонты!