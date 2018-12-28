Наталья Антонова родила четвертого ребенка

В канун Нового года 44-летняя актриса, звезда сериала "Каменская" Наталья Антонова подарила супругу сына. Подробностями родов счастливая мама пока не делится. Имя малыша тоже не известно. Известная актриса беременна четвертым ребенком и опубликовала фото в купальнике

О четвертой беременности Натальи Антоновой стало известно в сентябре 2018 года. Актриса пообещала, что из декрета выйдет довольно скоро. "В театре мы сможем встретиться уже 8 марта 2019 года в Москве. И в следующем году у меня будет еще одна театральная постановка, но какая — тайну пока не раскрою", - сообщает 7Дней.ру.

Со своим мужем, врачом Николаем Семеновым Наталья уже воспитывает Никиту и Максима. В отношениях с Александром Вершининым был рожден сын Артем.