Наталья Антонова родила четвертого ребенка
28 декабря 2018, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]
В канун Нового года 44-летняя актриса, звезда сериала "Каменская" Наталья Антонова подарила супругу сына. Подробностями родов счастливая мама пока не делится. Имя малыша тоже не известно.
О четвертой беременности Натальи Антоновой стало известно в сентябре 2018 года. Актриса пообещала, что из декрета выйдет довольно скоро. "В театре мы сможем встретиться уже 8 марта 2019 года в Москве. И в следующем году у меня будет еще одна театральная постановка, но какая — тайну пока не раскрою", - сообщает 7Дней.ру.
Со своим мужем, врачом Николаем Семеновым Наталья уже воспитывает Никиту и Максима. В отношениях с Александром Вершининым был рожден сын Артем.
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