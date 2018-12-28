Навка рассказала о семейной жизни с Песковым

Известная российская фигуристка Татьяна Навка недавно стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека", где в откровенном интервью рассказала о своей большой семье.

Без права на ошибку

По словам фигуристки, их встреча с Дмитрием Песковым была судьбой. Они случайно оказались вместе на одном празднике, она о Дмитрии ничего не знала, он узнал ее по рекламному видеоролику.

Следующая встреча состоялась только через год. Но в этот раз Песков, как выразилась Навка, "раздобыл" ее номер телефона: "Ухаживал он красиво, так красиво, что сейчас у нас еще 4-летняя дочка".

Фигуристка призналась, что конфликты в их спортивно-политической семье иногда происходят, но перепалки, как правило, случаются из-за бытовых вопросов и каких-то малозначительных мелочей.

Старшая дочь Навки приняла "нового папу" хорошо, с детьми Дмитрия Татьяна тоже довольно быстро нашла общий язык, живут они все вместе: "Воспитываем, ругаем, любим, отдыхаем. Как у всех".