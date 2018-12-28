Роскошный образ Валерии для похода в театр покорил поклонников

Знаменитая российская певица Валерия покорила своих поклонников роскошным образом для похода в Большой театр. Артистка накануне посетила спектакль вместе со своим супругом Иосифом Пригожиным.

На видеозаписи, сделанной в ложе, Валерия предстала перед фолловерами в черном наряде с блестками. Кроме того, певица сделала аккуратную укладку и яркий макияж: она нанесла алую помаду и графичные черные стрелки, передает teleprogramma.pro.

Поклонники Валерии отметили, что в этом роскошном образе она похожа на настоящую голливудскую звезду. Кроме того, многие удивились, как 50-летней артистке удается сохранять стройную фигуру, гладкую и светящуюся кожу и прекрасные волосы, несмотря на возраст и тяжелый график.