Михаил Боярский признался, что женился по глупости

Известный актер и певец Михаил Боярский в одном из недавних интервью рассказал о своих отношениях и свадьбе с Ларисой Луппиан. Свое бракосочетание артист, как ни странно, назвал глупостью.

По его словам, он изо всех сил сопротивлялся свадьбе, потому что боялся потерять свободу. А в бракосочетании, как таковом, на его взгляд, столько же душевности, сколько в присяге в армии.

Актер признался, что к Ларисе его вела "осознанная необходимость", хотя он, как в тот период, так и сейчас, не видит разницы между наличием штампа в паспорте или его отсутствием.

Боярский отметил, что "сломался", так как на заключении брака настаивала Лариса. Штампы в паспортах молодые люди поставили, заскочив в ЗАГС по дороге на репетицию в театр.

"Мне вообще свадебный обряд кажется очень пошлым, как и все публичные освещения личных отношений. Свадьба - интимная вещь, касающаяся только двоих", - поделилась своим мнением Луппиан.