Анастасия Волочкова объяснила, почему никому не показывает нового возлюбленного

Российская балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему никому не показывает своего нового возлюбленного. В последнее время артистка публикует снимки мужчины, на которых, однако, не видно его лица.

Накануне на страничке Анастасии в соцсети появилось романтическое фото, на котором Волочкова запечатлена целующейся с "таинственным незнакомцем" на фоне своего дома. На данном кадре также нельзя рассмотреть лицо избранника балерины.

Артистка призналась, что находиться в объятиях любимого человека – это огромная радость. Женщина заметила, что не демонстрирует своего кавалера, поскольку разделяет его позицию о том, что счастье любит тишину. Волочкова пожелала всем в наступающем году обрести любовь.