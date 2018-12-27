Анастасия Волочкова объяснила, почему никому не показывает нового возлюбленного
27 декабря 2018, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]
Российская балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему никому не показывает своего нового возлюбленного. В последнее время артистка публикует снимки мужчины, на которых, однако, не видно его лица.
Накануне на страничке Анастасии в соцсети появилось романтическое фото, на котором Волочкова запечатлена целующейся с "таинственным незнакомцем" на фоне своего дома. На данном кадре также нельзя рассмотреть лицо избранника балерины.
Артистка призналась, что находиться в объятиях любимого человека – это огромная радость. Женщина заметила, что не демонстрирует своего кавалера, поскольку разделяет его позицию о том, что счастье любит тишину. Волочкова пожелала всем в наступающем году обрести любовь.
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Это такая радость-находиться в объятиях любимого человека.???????? Засыпать и просыпаться в них так трепетно.. Они согревают в любые морозы.???? И утешают в минуты грусти. В таких объятиях всегда уютно и спокойно.???????? Поверьте, это такая ценность! У кого она есть, берегите.???????? Вот и я берегу в моем сердце и душе...Не демонстрируя возлюбленного. (Только это почему-то вызывает еще больший ажиотаж????♀️). И он дорожит тишиной нашей радости и отношений. Желаю вам всем в Новом году встретить любовь, любить и быть любимыми.❤️ А если уже счастливы - дорожите и берегите. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet