Певица Лолита в четверг, 27 декабря, объяснила свое высказывание о том, что в ее душе Крым остается украинским. Ранее эти слова известной артистки вызвали широкий резонанс в соцсетях.

Знаменитость порекомендовала не вырывать из контекста фразы, а посмотреть все ее интервью целиком. Лолита отметила, что выросла в Ялте и поэтому для нее Крым остается украинским – это исключительно внутреннее ощущение, которое никак не относится к политике.