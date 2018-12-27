СМИ: Марат Башаров избил жену и сломал ей нос

В четверг, 27 декабря, в СМИ появилась информация о том, что известный российский актер и телеведущий Марат Башаров избил свою жену Елизавету. Согласно некоторой информации, артист сломал супруге нос.

Брат Елизаветы Федор заявил, что инцидент произошел сегодня и добавил, что его сестра в настоящий момент находится в больнице, передает "СтарХит". Якобы жена актера и ее мать всю ночь провели в медицинском учреждении, а сейчас пострадавшая, которая перенесла стресс, спит.

Федор утверждает, что Марат уже не раз поднимал руку на жену. По его информации, в прошлом году, когда сын пары Марсель был еще совсем маленьким, Лиза попала в больницу с травмой руки.

Отметим, что данные о случившемся пока не являются подтвержденными. Сам Башаров пока никак не прокомментировал эту новость.

Напомним также, что ранее актер уже оказывался в центре скандала, связанного с избиением жены. В 2014-2015 годах он состоял в браке с Екатериной Архаровой, которой также сломал нос и нанес серьезную травму головы.