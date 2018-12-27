Елена Степаненко сказочно похорошела после расставания с Петросяном

Юмористка Елена Степаненко невероятно похорошела после развода со своим коллегой Евгением Петросяном. На снимке, опубликованном в соцсети на днях, можно увидеть женщину в образе сказочной королевы.

На фотографии Елена Григорьевна запечатлена в роскошном красном платье с золотыми деталями и оригинальной шляпке. Невооруженным глазом видно, как постройнела и похорошела 65-летняя Степаненко после развода с Петросяном – она буквально светится от счастья.

Снимок был опубликован на страничке певицы Анны Семенович, поклонники которой сначала не узнали юмористку, а потом написали ей множество комплиментов.