Настоящая королева: мама Сергея Лазарева покорила пользователей сети

Известный российский артист Сергей Лазарев в минувшую среду продемонстрировал снимок своей мамы Валентины Викторовны. Пользователи сети были сражены красотой женщины и сообщили об этом музыканту.

Сергей Лазарев пригласил маму на концерт своего коллеги Филиппа Киркорова. Для мероприятия женщина выбрала роскошное длинное платье цвета электрик, передает портал teleprogramma.pro. Более того, женщина сделала изысканный макияж и пышную прическу. Некоторым показалось, что она в этом образе похожа на настоящую королеву.

Поклонники Сергея заметили, что они с Валентиной Викторовной очень похожи и заметили, что его мама выглядит значительно моложе своих лет.