Виктория Боня показала надутый живот в программе у Малышевой

Виктория Боня уже целых семь лет живет в Европе, однако это не мешает ей часто приезжать в Россию. Она приняла участие в съёмках программы «Жить здорово!».

В предновогоднем выпуске шоу обсуждалось праздничное меню. Как обычно у большинства россиян в новогоднюю ночь на столах салаты оливье, селёдка под шубой, калорийные закуски, мясо, картофель и многое другое. А вот Виктория Боня заверила, что за годы жизни в Европе отвыкла от подобных блюд. И не отказала себе в удовольствии снова попробовать оливье. Об этом пишет NEWS.ru.

Елена Малышева сделала героине программы комплимент, подметив, что она всегда отлично выглядит.