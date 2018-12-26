Юрий Лоза предложил отправить на «Евровидение» альтернативного кандидата

Российский музыкант, певец и композитор Юрий Лоза высказал свое мнение об идее отправить на очередное «Евровидение» Сергея Шнурова или Ольгу Бузову, а также предложил альтернативного кандидата.

Юрий Лоза считает, что на международном песенном конкурсе «Евровидение» давно уже все решает шоу, а не исполнительское мастерство. Поэтому, по его мнению, отправлять на конкурс можно хоть кого, лишь бы номер был впечатляющим: «Там проходят такие номера: финские ряженые, номер с раздеванием латышка показывала… Верка Сердючка спокойно могла бы победить, если бы порося на сцену вытолкала».

Что касается эпатажного российского музыканта Сергея Шнурова, Лоза видит в его скандальном образе только плюс. А вот насчет Бузовой музыкант высказался резче: «Организаторы конкурса каким-то образом следят за тем, чтобы человек пел, так что не получится. Ей же придется петь, а она этого никогда не делала».

«Победителей «Евровидения» никто не знает. Их песни не становятся хитами. Остается номер. А номер можно сделать из кого угодно. Петросяна можно послать – будет весело, прикольно», передает мнение Юрия Лозы «Пятый канал».