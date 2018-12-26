Певица из Тюмени поддержала моральный дух президента РФ

Тюменская исполнительница шансона Жанна Прохорихина представила в сети клип на свою новую песню «За Путина!». Певица таким образом поддержала моральный дух президента вопреки его диванным критикам.

«Песню «За Путина!» я сочинила для того, чтобы поддержать президента России. И я честно вам скажу: я искренне уважаю президента и очень хочу его поддержать. Он делает все, чтобы сохранить мир, и своими действиями доказывает, что нашу страну нельзя унижать и нужно считаться с нашим мнением. Он вообще держит оборону безопасности внешней политики очень серьезно», - рассказала Жанна Прохорихина в интервью Znak.com.

Жанна Прохорихина – тюменская певица, автор, композитор, член Российского авторского общества. Женщина года в Тюменской области.