Анастасия Волочкова знает, что такое расставание с близким мужчиной и поддержала бывшую подругу, телеведущую Ксения Собчак. В сети активно обсуждают отношения супругов Ксении Собчак и Максима Виторгана, которые якобы разводятся. Собчак и Шнуров обменялись любезностями

По слухам, Собчак не просто так выходит в свет с режиссером Константином Богомоловым, а у них роман. Хотя еще недавно Богомолову приписали роман со Светланой Бондарчук, хотя у нее совсем другой новый бойфренд.

В сети заметили, что Собчак и Виторган перестали носить обручальные кольца, и все кому не лень трезвонят - актер и теледива разводятся из-за измены Ксении. Супруги никаких официальных комментариев не давали.

Ксения эмоционально отреагировала на стихи Сергея Шнурова, посвященные ее возможному разводу.

Анастасия Волочкова решила поддержать Ксения, с которой много лет назад они хорошо общались, а прекратили дружбу из-за мужчины.

"Ксюша, забей на всех! Ты замечательная! Счастья тебе", – призвала балерина телеведущую.