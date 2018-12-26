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Волочкова поддержала бывшую подругу и посоветовала: "Ксюша, забей на всех"

26 декабря 2018, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Волочкова поддержала бывшую подругу и посоветовала: "Ксюша, забей на всех"
фото: globallookpress.com

Анастасия Волочкова  знает, что такое расставание с близким мужчиной и поддержала бывшую подругу, телеведущую Ксения Собчак. В сети активно обсуждают отношения супругов Ксении Собчак и Максима Виторгана, которые якобы разводятся. 

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По слухам, Собчак не просто так выходит в свет с режиссером Константином Богомоловым, а у них роман. Хотя еще недавно Богомолову приписали роман со Светланой Бондарчук, хотя у нее совсем другой новый бойфренд.

В сети заметили, что Собчак и Виторган перестали носить обручальные кольца, и все кому не лень трезвонят - актер и теледива разводятся из-за измены Ксении. Супруги никаких официальных комментариев не давали.

Ксения эмоционально отреагировала на стихи Сергея Шнурова, посвященные ее возможному разводу.
Анастасия Волочкова решила поддержать Ксения, с которой много лет назад они хорошо общались, а прекратили дружбу из-за мужчины.

"Ксюша, забей на всех! Ты замечательная! Счастья тебе", – призвала балерина телеведущую.

 

 
 
 
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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)25 Дек 2018 в 8:04 PST

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