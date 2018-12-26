Волочкова раскрыла: после снятия нарощенных волос у нее остались "три волосины"
26 декабря 2018, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]
Балерина Анастасия Волочова сделала сенсационное признание по поводу своих волос. Не секрет, что артистка наращивала волосы в салоне красоты. А перед Новым годом решила снять нарощенные волосы и сделать стрижку.
Волочкова опубликовала фото с новой прической после посещения ближайшей парикмахерской. Мастер постригла звездную клиентку, отрезала челку и красиво уложила Анастасию. Балерины подписала фото: "Мои оставшиеся после наращивания три волосины вроде отрастают и приобретают форму". Поклонникам Волочковой понравилось, как она выглядит к Новому году. "прическа очень вам идет, елка молодит", "Хорошо выглядите очень позитивно и бодро молодо", - хвалят в комментариях и советуют: "Настя, ну у тебя уже и так три пера осталось...хватит их насиловать".
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Новую прическу сделала и телеведущая Ксения Собчак. "Подстриглась! В Новый Год-с новой стрижкой!! Как вам?" - продемонстрировала Ксения классическое каре, модное сейчас.
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