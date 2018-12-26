Балерина Анастасия Волочова сделала сенсационное признание по поводу своих волос. Не секрет, что артистка наращивала волосы в салоне красоты. А перед Новым годом решила снять нарощенные волосы и сделать стрижку.

Анастасия Волочкова показала ярко украшенный к Новому году коттедж

Волочкова опубликовала фото с новой прической после посещения ближайшей парикмахерской. Мастер постригла звездную клиентку, отрезала челку и красиво уложила Анастасию. Балерины подписала фото: "Мои оставшиеся после наращивания три волосины вроде отрастают и приобретают форму". Поклонникам Волочковой понравилось, как она выглядит к Новому году. "прическа очень вам идет, елка молодит", "Хорошо выглядите очень позитивно и бодро молодо", - хвалят в комментариях и советуют: "Настя, ну у тебя уже и так три пера осталось...хватит их насиловать".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)25 Дек 2018 в 9:20 PST

Новую прическу сделала и телеведущая Ксения Собчак. "Подстриглась! В Новый Год-с новой стрижкой!! Как вам?" - продемонстрировала Ксения классическое каре, модное сейчас.