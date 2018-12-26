Анне Семенович посоветовали брать пример с президента и не спать по 12 часов

Певица, телеведущая, спортсменка и красавица Анна Семенович откровенно призналась, что любит поспать. И вот желание понежиться в кроватке ее сегодня сильно подвело. Певице предстоить выступление в Уфе. В Башкирию надо лететь на самолете.

Семенович посетовала, что ей пришлось встать в шесть часов с утра. Многие люди сейчас думают: "Да мы каждый день встаем на работу ранним утром". Но не забывайте, у всех работа заканчивается в разное время. Артисты могут возвращать домой после выступлений глубокой ночью.

"Я настоящая засоня, могу с удовольствием проспать часов 12 и не чувствовать никакого угрызения совести", - рассказала Анна Семенович. Сегодня она встала в 6 и предупредила, что досыпать будет в самолете, в машине и даже стоя.

Но вот незадача. Приехав в аэропорт, певица обнаружила, что забыла дома паспорт. Из ситуации певица вышла так: за паспортом поехал ее водитель, а вылетит она попозже, другим рейсом, - сообщает teleprogramma.pro.

"Приехала в аэропорт и поняла, что забыла дома паспорт , это впервые за 15 лет моей профессии . Сколько я налетала за это время, где только не была и не разу не забывала паспорт", - посетовала Анна и сделала вывод для себя, почему так происходит: "Видимо для того, чтоб раньше вставать ,а не бегать по квартире сшибая все на своем пути, собирая чемодан".

Поклонники пишут Анне: "Каждый день, чтобы идти на работу, я просыпаюсь в шесть утра, и я не делаю целый роман из этого", "Аня, понимаю тебя, конечно! Тяжело в постоянно меняющемся графике жить. Нужно брать пример с президента, он очень много времени в дороге проводит и всегда свеж и бодр".