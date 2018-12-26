В сети сплетничают про «Мисс Москва-2018» Алесю Семеренко

В сети сплетничают про 24-летнюю Алесю Семеренко, ставшую победительницей конкурса красоты «Мисс Москва-2018». В сети появился компромат на девушку. Семеренко подозревают в том, что она купила победу на конкурсе и работает в эскорте, - сообщает teleprogramma.pro.

Якобы девушка находится на содержании у одного очень влиятельного человека, который и выложил крупную сумму денег за звание Семеренко первой красавицы Москвв. Инсайдеры узнали, что уроженка Кубани давно занимается эскортом, - сообщает "СтарХит". В сети обсудают, что Алеся летала в Европу и Азию, где оказывала услуги крупным бизнесменам ей платили от пяти тысяч долларов.

Сама Алеся опубликовала фото в соцсети "ВКонтакте" и в Инстаграм после победы в конкурсе и поблагодарила за поддержку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алеся Семеренко (@alesiasemerenko)24 Дек 2018 в 9:58 PST

А на ее страничке в Инстаграм пользователи сети обнаружили много довольно смеоых фото в бикини на пляжах в Дубае.

"Глядя на меня, вы, наверное, не скажете, что я работаю с 16 лет, но это так. Лично я считаю, что фанатеть от денег - это большая глупость. Деньги - это эквивалент ваших способностей. Чем лучше вы что-то умеете, тем больше денег к вам придёт", - подписала девушка одно из своих фото.