Екатерина Андреева раскритиковала телевидение за агрессию
25 декабря 2018, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская телеведущая Екатерина Андреева рассказала в интервью каналу BBC о своем отношении к телевидению и объяснила, по какой причине практически не смотрит телевизор.
"Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья", - рассказала Екатерина Андреева журналистам русской службы BBC в ходе беседы.
По ее словам, она достаточно себя любит для того, чтобы не давать разрушать свои нейроны и связи в мозге тем, кто очень агрессивен с телеэкрана. Во время работы она просматривает ленты новостных агентств.