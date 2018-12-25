Екатерина Андреева раскритиковала телевидение за агрессию

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева рассказала в интервью каналу BBC о своем отношении к телевидению и объяснила, по какой причине практически не смотрит телевизор. "Первый канал" ставит под угрозу работу телецентра "Останкино"

"Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья", - рассказала Екатерина Андреева журналистам русской службы BBC в ходе беседы.

По ее словам, она достаточно себя любит для того, чтобы не давать разрушать свои нейроны и связи в мозге тем, кто очень агрессивен с телеэкрана. Во время работы она просматривает ленты новостных агентств.