Анастасия Волочкова показала ярко украшенный к Новому году коттедж

Российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала поклонникам свой коттедж, богато украшенный огнями к Новому году. Снимок знаменитая танцовщица опубликовала в сети в минувший понедельник.

На фото Волочкова позирует на фоне своего роскошного загородного дома. Фасад увит светящимися гирляндами, так же украшены две гигантские ели и даже ограда.

Это великолепие отвлекает внимание от артистки, которая тоже есть на снимке. Анастасия отметила, что праздник у нее дома не только в Новый год, но и каждый день. "Чего и вам желаю!" – отметила Волочкова.

В последнее время балерина и сама буквально светится от счастья – она вновь влюблена.