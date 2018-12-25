Анастасия Волочкова показала ярко украшенный к Новому году коттедж
25 декабря 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала поклонникам свой коттедж, богато украшенный огнями к Новому году. Снимок знаменитая танцовщица опубликовала в сети в минувший понедельник.
На фото Волочкова позирует на фоне своего роскошного загородного дома. Фасад увит светящимися гирляндами, так же украшены две гигантские ели и даже ограда.
Это великолепие отвлекает внимание от артистки, которая тоже есть на снимке. Анастасия отметила, что праздник у нее дома не только в Новый год, но и каждый день. "Чего и вам желаю!" – отметила Волочкова.
В последнее время балерина и сама буквально светится от счастья – она вновь влюблена.
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