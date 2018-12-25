Дочь Екатерины Стриженовой отметила совершеннолетие в образе невесты

Дочь знаменитой российской телеведущей Екатерины Стриженовой в минувшие выходные отпраздновала совершеннолетие. На мероприятии девушка появилась в роскошном платье, напоминавшем свадебное.

Александра захотела в день своего восемнадцатилетия побыть настоящей принцессой. Она предстала перед своими гостями в пышном платье. Образ она дополнила элегантными серьгами и колье. Кроме того, девушка решила подчеркнуть губы алым цветом, что превратило ее в настоящую роковую красотку.

На снимках, которые появились в сети, можно увидеть Александру и ее подружку, позирующих в красиво украшенном ресторане. Фолловеры поздравляют дочь известной телеведущей с новым этапом в ее жизни.