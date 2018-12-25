Милана Кержакова забрала сына у мужа в присутствии приставов

В минувший понедельник Милана Кержакова забрала своего маленького сына у футболиста Александра Кержакова. Согласно последней информации, женщина приехала к дому мужа вместе с судебными приставами.

Ранее суд встал на сторону Миланы, отметив, что Артемий должен находиться с матерью до тех пор, пока не завершатся все разбирательства в рамках бракоразводного процесса.

Как сообщает "СтарХит", молодая женщина приехала на место к назначенному времени. У дома экс-возлюбленного ее уже ждали представители прессы, которых якобы вызвал Александр. Кержаков ожидал, что ребенок начнет плакать, отметила представительница Миланы, однако мама быстро укутала сына в свою шубу и увела его. Все прошло спокойно.