Актер Алексей Панин рассказал, сколько звезды зарабатывают на телешоу

Известный актер Алексей Панин на днях решил раскрыть одну из главных тайн телевидения. Артист рассказал, какие суммы зарабатывают российские звезды, которые часто посещают популярные телешоу.

По словам Панина, сам он в ходе последнего появления в ток-шоу заработал 400 тысяч рублей. Телеведущая Дана Борисова получает за выпуск те же 400 тысяч, а вот Никита Джигурда и Марина Анисина – 500, передает teleprogramma.pro.

Алексей отметил, что организаторы передач платят не только звездам. В частности, водитель балерины Анастасии Волочковой зарабатывает по 50-70 тысяч рублей. Кроме того, иногда в студии сидят звездные гости, например, Ирина Мирошниченко или Елена Проклова, заработок которых несколько скромнее – за пару фраз в ходе обсуждения им платят от 15 до 30 тысяч рублей, сообщает "Комсомольская правда".