Всемирно известный певец Энрике Иглесиас опубликовал в сети видеозапись, на которой он танцует "рок-н-ролл" со своей годовалой дочкой Люси. Поклонники артиста пришли в восторг от трогательного ролика.

На видео запечатлены Энрике и малышка, одетая в ярко-зеленый комбинезон. Иглесиас, на лице которого играет счастливая улыбка, кружится по комнате и выполняет па, а девочка у него на руках радостно смеется и постоянно смотрит на своего папу. В финале ролика артист нежно целует Люси.

Фанаты певца отметили, что 43-летний мужчина выглядит невероятно довольным. Многие считают, что роль молодого отца ему очень к лицу.