Известную российскую певицу Юлию Ковальчук раскритиковали пользователи сети за "странный" комбинезон. Артистка продемонстрировала снимок в необычном наряде в минувшее воскресенье, 23 декабря.

Юлия позирует фотографу в черно-белом брючном комбинезоне ассиметричного кроя. Подписчики отметили, что идеальную фигуру певицы ничем нельзя испортить, однако именно этот костюм звезде не подходит. Многим показалось, что брюки имеют не слишком комплиментарную форму, которая полнит и укорачивает ноги.

Впрочем, к верхней части ансамбля у фолловеров вопросов не было. Нашлись, однако, и хейтеры, которые высказались весьма жестко и посоветовали Ковальчук избавиться от данного предмета гардероба.