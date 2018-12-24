Каждый год зрители ругают «Голубой огонек» за то, что устали смотреть на набившие оскомину одни и те же лица. Но в этом году канал решил отличиться. Нет, звезды на экране все те же, а вот дуэт – не лишен оригинальности. Фотографии со съемок новогоднего «Голубого огонька-2019» удивили странной парочкой, которая способна разорвать шаблоны восприятия. Петросян и Бузова могут стать ведущими торжества.

На фото в Instagram - желто-фиолетовый Евгений Ваганович и зациклившаяся на подвенечных нарядах экс-участница скандальной телестройки и подпись под ним: "Надоели слухи! Публикую все как есть! Подробности на телеканале "Россия 1". И тут же посыпались многочисленные комментарии. «Она уже и до Петросяна добралась!», «Кто это? Новый участник "Замуж за Бузову"?», «Половина страны тебя уже терпеть не может, потому что ты везде, куда не плюнь ты! Со своим противным голосом! Оля, прошу вас от всей своей России, не пойте, завязывайте с этой идеей! И мало кто хочет видеть вас в голубом огоньке, там есть настоящие заезды, настоящие певцы и актеры, а вам там делать нечего, это всем понятно, кроме вас, к большому сожалению!», «Секс-символы, блин, какой год такие и символы», «Везде эта Бузова! Мужчины женитесь на этой даме может уйдет хоть рожать! Надоела до чертиков!», - никак не унимались хейтеры в комментариях.

Интересно, что в «Голубом огоньке», как сообщает издание "СПИД-ИНфо", будет участвовать и Елена Степаненко и тоже с молодым партнером, но по желанию бывших супругов, съемочная группа сделала все, чтобы они не пересекались, а то добром бы дело не кончилось.