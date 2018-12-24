Светлана Светикова рассказала о своих подругах Агнии Дитковските и Татьяне Навке

Актриса и певица Светлана Светикова сейчас замужем и с любимым мужчиной Алексеем Полищуком воспитывает двоих сыновей. Выпускница проекта "Фабрика звезд" долгое время встречалась с актером Андреем Чадовым и в тот период подружилась с актрисой Агнией Дитковските. Агния тогда жила с братом Андрея Алексеем Чадовым.

Тогда четверо молодых людей много времени проводили вместе на различных тусовках, - сообщает teleprogramma.pro.

Дитковските и Алексей Чадов поженились, у них родился сын. Но семья продержалась недолго. Супруги развелись. Светикова после расставания с Андреем Чадовым стала реже общаться с Агнией. И о том, что у актрисы появился второй малыш, узнала не сразу. Сейчас певица и актриса почти не общаются.

Не сложились отношения с Андреем Чадовым и у Светы Светиковой, - сообщает teleprogramma.pro. Еще во время романа девушка поняла, что он ни к чем не приведет. Умом она понимала, что с Чадовым у нее нет перспективы". ".. сердце долго не отпускало. В период романа мы будоражили друг друга, покоя в наших отношениях не было. А семья – это где есть покой", — считает Светикова.

Когда подруга Светланы Татьяна Навка заметила, что Светлане нравился уже Полищук, поддержала ее, когда певица решила уйти от Чадова, - сообщает "Экспресс-газета".

Светикова в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком родила сыновей Милана и Кристиана. Но в ЗАГС они не торопятся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svetlana Svetikova ???? (@svetikova_music)13 Дек 2018 в 7:22 PST