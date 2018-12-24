Бари Алибасов сфотографировался в новой квартире жены у ног актрисы

Продюсер Бари Алибасов опубликовал фото из новой квартиры своей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Знаменитости недавно как шокировали, так и порадовали общественность своим официальным бракосочетанием.

Алибасов сфотографировался в домашних трениках, притулившись у ног любимой жены.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Б.Алибасов+НАНА (@alibasov_nana)12 Дек 2018 в 5:17 PST

В семье Лидии Николаевны в этом году было много сложных моментов. И создавали их дети и внуки актрисы. У вдовы Василия Шукшина была квартира в Санкт-Петербурге. Она подписала ее на свою внучку Анну, мама которой - Мария Шукшина - средняя дочь Лидии Николаевны. А Анна продала квартиру, сильно расстроив бабушку. Квартиру в Финляндии, подаренную названной дочерью, актриса тоже переписала на внучку.

Появился у актрисы и правнук. Отцом стал сын Марии Шукшиной Макар. Мать ребенка рассказала, что звездное семейство не хочет признавать малыша, а ей нужны алименты от Макара.

Дочери Федосеевой-Шукшиной настороженно отнеслись к замужеству мамы. Состоялась встреча Лидии Николаевны и Марии Шукшиной. Продюсер убедил дочерей жены, что он не собирается ни на что претендовать, - сообщает teleprogramma.pro.

По словам Бари, внучка Аня попросила у бабушки прощения за свой необдуманный поступок, а младшая дочь Лидии Ольга назвала его "голубем мира".

Да, с мужем Лидии Николаевне повезло. Вот какой он рукастый.