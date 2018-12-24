Собчак и Шнуров обменялись любезностями

Ксения Собчак и Сергей Шнуров обменялись любезностями по поводу стихов лидера группы "Ленинград", посвященных якобы расставанию телеведущей с супругом актером Максимом Виторганом. Муж Ксении Собчак перестал носить обручальное кольцо

В сети и светской тусовке говорят о расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана. Шнуров - острый на язычок - не удержался, сочинил строки о возможном распаде звездной семьи и опубликовал стих в соцсети.

Собчак ответить может. Что и сделала. Как и супер матерщинник Шнуров, Собчак ответила ему стихами с непечатными словами.

Отметим, в последнее время Сергей Шнуров везде успевает. И концерты, и наставничество на проекте "Голос", и за политикой и экономикой следит и комментирует.

Ксения Собчак в Инстаграм впервые за долгое время отреагировала на упорно ходящие слухи о ее расставании с мужем.