Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину

Российский певец Виктор Салтыков намерен подать в суд на украинские власти. Музыканта оскорбили как минимум дважды: не пустили в страну и обосновали это решение отсутствием у него денежных средств.

«Я сегодня приехал на Украину, в Киев. И меня не пустили, представляете? Я в этом году был на Украине четыре раза. В этот раз не пустили, обосновали это все отсутствием денежных средств. Я – не малобюджетный человек, у меня есть средства! Но маленькая девочка приняла такое решение. Я буду подавать в суд на украинские власти», - рассказал Виктор Салтыков в своем инстаграме, сняв видеоролик прямо в киевском международном аэропорту «Борисполь».

Помимо судебного иска, возмущенный артист пообещал рассказать во всех средствах массовой информации, «какая демократия на Украине, именно в Киеве».

В конце ноября Украина ввела ограничение на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, однако Виктор Салтыков не попадает под действие этого запрета – в ноябре музыканту исполнился 61 год.