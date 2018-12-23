Собчак прокомментировала слухи о разводе с Виторганом

Ксения Собчак впервые за долгое время отреагировала на упорно ходящие слухи о ее расставании с актером Максимом Виторганом из-за приписываемых ей романов. Комментарий появился в Instagram. Муж Ксении Собчак перестал носить обручальное кольцо

Известная журналистка и политик опубликовала на своей страничке в социальной сети стихотворение восточного философа Ошо: "Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это".

Начинается послание словами: "Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто", а заканчивается рекомендацией каждому человеку жить своей жизнью, позволив делать это другим, и обрести при этом свободу "делать свое".

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы Недели", накануне журналисты обратили внимание, что Ксения и Максим сняли обручальные кольца и стали появляться на публике без них, что косвенно подтвердило разговоры о скором разводе Собчак и дало пищу для размышлений.



