Галкин опубликовал новый снимок детей: Гарри перерос Лизу почти на голову

Артист Максим Галкин в воскресенье опубликовал новый снимок своих детей Лизы и Гарри. Поклонники были удивлены, увидев, как в последнее время вырос сын телеведущего и певицы Аллы Пугачевой.

На фото можно увидеть Лизу и Гарри, которые стоят у колонны. Мальчик на снимке выглядит значительно выше, чем его сестра. Фолловеры считают, что Гарри в будущем будет довольно высоким, а его сестра, вероятнее всего, пойдет в маму, рост которой не превышает 162 сантиметра.

Особенно внимательные подписчики отметили, что сын Пугачевой и Галкина наверняка является непоседой. На такие мысли их навели видавшие виды сандалии мальчика.