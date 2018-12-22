Актриса Мария Машкова показала фото с мамой и младшим братом
22 декабря 2018, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Мария Машкова показала фото с мамой Еленой Шевченко и младшим братом. Елена Шевченко - бывшая супруга актера и режиссера Владимира Машкова. В соцсети отметили, что Маша и ее 54-летняя мама выглядят как сестры: "Красотки обе, как сестрички!!! молодцы девчонки!!!обожаю вас".
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Брак Владимира Машкова и Елены Шевченко был совсем коротким. Их дочь была совсем маленькой, когда родители разбежались. Они остались в Москве. Елена вышла замуж во второй раз. С Игорем Лебедевым они родили двух сыновей — Никиту и Всеволода.
Мария Машкова тоже замужем. У нее подрастает две дочки — Стефания и Александра. Актриса любит своих братьев.
Сейчас она живет то в Москве, то в США. Скучает по родным.
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