СМИ пишут о прибавлении в семействе Маликовых. Отцом девочки стал племянник музыканта Дмитрия Маликова. Маликовы не комментируют рождение дочки у 19-летнего Дмитрия Маликова - сына Инны Маликовой.

По сведениям некоторых источников, девушка Маликова-младшего — Анастасия Толстая втайне стала мамой. Дмитрий и Анастасия встречались больше года. Молодой человек представил подругу всем своим родным. Минувшим летом девушка ездила с Малковыми на море, она бывает на всех семейных праздниках звездного семейства. С Настей дружит и Стефания, дочка Дмитрия Маликова-старшего, - сообщает 7days.ru.

Анастасия выкладывала свои фото на последних месяцах беременности, но понять, что она в положении было невозможно, она прикрывала животик. О грядущей свадьбе пара в соцсети не пишет. Говорят, Маликов-младший не позвал замуж свою девушку.

Новоиспеченная бабушка Инна Маликова опубликовала в Инстаграм свое фото и написала: "Я хочу, чтобы у каждого был рядом человек, который разжигает искры счастья в ваших глазах"