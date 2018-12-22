Вдова актера Марьянова Ксения Бик намерена бороться с обвинениями

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик намерена бороться. Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.

Смерть актера получила широкий общественный резонанс. Марьянов находился в реабилитационном центре "Феникс", где ему и стало плохо. Этому инциденту были посвящены множество телепрограмм.

Родной отец дочери вдовы Дмитрия Марьянова Ксении Бик объявил о себе

Нашлись люди, кто обвиняет в смерти актера его вдову Ксения Бик. Нашелся мужчина, который рассказал, что Анфиса - его родная дочь, а не дочь Дмитрия Марьянова. Прошел год со смерти Дмитрия. Его вдова все это время молчала. Ток-шоу о муже не смотрела. Всему есть предел.

Напомним, теща покойного актера Дмитрия Марьянова, мама его вдовы Ксении Бик обратилась к телеведущему Андрею Малахову.

И Ксения объявила: "иду в бой, ребята. За доченьку. За семью. За себя. За Димку. За папу. За маму. За бабулю.

Благословите, кто может. Если не поймёте-пойму и приму. Ибо дальше эта Преисподняя не может продолжаться. С нами ПРАВДА-значит с нами Вселенная. Такой Силы я давно не чувствовала. Знаю, «этим всем» будет мало места.

Но когда-то это НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ!". И призналась, как ей страшно: "Дрожу, как осиновый лист. Анфиска отпаивает чаем с ромашкой и корвалолом. Дышим... дышим глубоко. Я-делаю-всё-правильно. Пришло время. Фух".

Ксения Бик коротко постриглась. Перекрасила волосы. И пришла на программу Дмитрия Борисова. По ее словам, ни разу, никто не сказал ей в лицо о ее виновности. Ксения отметила, что во всех программах принимали участие люди, которых она не знает.

Марьянов лечился от алкоголизма. Вдова говорит, что у него были контракты, и хотелось, чтобы никто не видел, в каком состоянии он бывает.