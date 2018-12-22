Муж Ксении Собчак перестал носить обручальное кольцо

Телеведущая Ксения Собчак заинтриговала романтическими отношениями с режиссером Константином Богомоловым. Богомолов - мужчина свободный. Он развелся с актрисой Дарьей Мороз и ему начали приписывать романы то со Светланой Бондарчук, то к Ксений Собчак.

С Бондарчук все ясно. Федор и Светлана Бондарчуки сами объявляли, что они больше не пара. А Ксения - замужем за актером и режиссером Максимом Виторганом. Слухи о романе Собчак с Богомоловым распространяются в СМИ, и многие решили, что так Ксения решила напомнить о себе. Виторган о своей личной жизни не распространяется. Но кольцо почему-то носить перестал.

На днях Ксения опубликовала видео, и про их семью можно сказать: папа, мама и я - счастливая семья.